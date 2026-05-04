Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı üzerindeki otobüs kalkış noktalarında yapılan düzenlemeleri yerinde incelediklerini açıkladı. Yeni alanlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Biba, vatandaşların havalimanından metro hattı üzerindeki otobüs duraklarına daha kolay, hızlı ve rahat ulaşabilmesi için yönlendirme tabelaları ve bekleme alanlarına yönelik istişareler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Biba, Bursa halkının ulaşımda daha konforlu bir deneyim yaşaması için süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.