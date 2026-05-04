Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Dün yaşanan fırtınadan etkilenen illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Hasar tespit çalışmalarımız titizlikle sürüyor.

Türkiye rotasından ayrılmadan emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. Bölgemizdeki her kriz Türkiye'nin son 23 yıldaki katettiği mesafeyi ispatlıyor. Türkiye ezberlerin bozulduğu, insanların yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü ülkesi olarak adından söz ettirmektedir. Bugün her alanda kendi ayakları üzerinde duran, dostlarına ve kardeşlerine destek veren bir Türkiye vardır.

Bölgemizdeki savaşa rağmen ihracatımız nisanda güçlü performans sergiledi. 275,8 milyar dolara çıkarak ihracatta Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. 166 ülke ve bölgeye ihracatımız arttı. Sektörler sıralamasında otomotiv liderliğini sürdürürken, kimyevi maddeler ikinci oldu. Savunma ve havacılık ihracatımızın yükselişini kıymetli buluyoruz. 1018 firmamız ilk kez yurt dışına ürün satma başarısı gösterdi. Böyle bir dönemde bu ihracat rakamları önemlidir. Türkiye'nin potansiyeli bunun çok çok ötesindedir. İhracatçılarımıza destek olarak daha yüksek verilere ulaşacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu.