Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Yusuf Barasi, orta sahada Demir Ege Tıknaz’a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

51. dakikada Emrecan Terzi’nin sol kanattan ortasında Tayfur Bingöl ceza sahasında topu kontrol etti. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top kaleci Magomedaliyev’de kaldı.

69. dakikada Svensson’dan pası alan Semih Kılıçsoy’un ceza sahası içinden vurduğu sert şutta top üst direğe çarparak dışarı gitti.

72. dakikada Semih Kılıçsoy’un ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

90. dakikada Rebic’in sol kanattan ceza sahasına ortasında önce Muleka'nın ardından Cenk Tosun'un dokunamadığı meşin yuvarlak auta gitti.



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Muleka dk. 86), Necip Uysal, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Rashica, Gedson, Tayfur Bingöl (Ghezzal dk. 61), Semih Kılıçsoy (Rebic dk. 77), Cenk Tosun

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Fernando Santos

Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan (Cisse dk. 90+1), Stambouli (Dorukhan Toköz dk. 86), Michut (Tayfun Aydoğan dk. 90+1), Akintola, Emre Akbaba (Nani dk. 86), Nourani (Abdurrahim Dursun dk. 60), Yusuf Barasi

Yedekler: Vedat Karakuş, Manev, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Shehu

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Kırmızı kart: Yusuf Barasi (dk. 48) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Tayfur Bingöl, Svensson, Mert Günok, Rebic (Beşiktaş), Akintola, Michut (Adana Demirspor)

Kaynak: İHA