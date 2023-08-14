Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alexander Oxlade-Chamberlain ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a gelen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexander Oxlade-Chamberlain ile görüşmelerine başlandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.