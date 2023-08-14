Bursa’da otomobiliyle seyir halindeki kadın sürücü dönüş yapmak isterken önünde motosikletle ilerleyen trafik polisine çarptı. Motosikletten düşen trafik polis memuru yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesine bağlı, Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Ayşegül K. 34 DB 2522 plakalı otomobili ile seyir halindeyken, telefonundan navigasyonundan konuma baktı. Refleksle dönüş yapan kadın sürücü önünde ilerleyen motosikletli trafik polisi A.Ç’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru yere düşerken, ihbar üzerine ilk yardıma meslektaşları ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan polis memuru, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, meslektaşları da konuyla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.