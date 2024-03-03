Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir gazetenin köşe yazarının kendisi için "bedelli askerlik yaptı" iddialarına ilişkin, "Tüm yalanlarınızla hukuk önünde hesaplaşacağız" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bir gazetenin köşe yazarının kendisi için "bedelli askerlik yaptı" iddialarına yanıt verdi. Akpolat yaptığı açıklamada, "Haddinizi bileceksiniz. Tüm yalanlarınızla hukuk önünde hesaplaşacağız. Vatani görevime dil uzatırsanız karşınızda beni bulursunuz. Şeref yoksunu FETÖ yalanları ile operasyonlar yaptığınız merhum komutanım Orgeneral Saldıray Berk’in askeri olarak onurla, şerefle Erzurum’da şanlı ordumuza hizmet ettim. Sizin gibi müfterileri ıslah edeceğiz" ifadelerini kullandı.