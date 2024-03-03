Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Türkiye’nin en önemli otelleri, restoranları, iş merkezleri burada. Normalde büyükşehirler kent niteliğindedir. Ama biz Beşiktaş’ı kent, burada yaşayanları da kentli olarak nitelendiriyoruz” dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medya hesabından Beşiktaşlıların hafta sonunu kutlayarak bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda, Beşiktaş’ın bir kent olduğuna değinen Akpolat, “9 tane üniversitemiz, 3 tane sarayımız var. Türkiye’nin en önemli otelleri, restoranları, iş merkezleri burada. Normalde büyükşehirler kent niteliğindedir. Ama biz Beşiktaş’ı kent, burada yaşayanları da kentli olarak nitelendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın tanımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Akpolat, “Bizim için Beşiktaşlı tanımı en saf haliyle; 10 Kasım’da Atatürk’ün sesiyle Dolmabahçe’ye doğru yürürken ağaçlı yoldan, o saat 9’u 5 geçe arabasından inip saygı duruşunda bulunan, gözyaşı döken herkes biçim için Beşiktaşlıdır. 3 milyon insanın gelip her gün ziyaret ettiği, üniversitelerinde okuduğu, eğitim aldığı mutlaka geldiği bir yeri böyle tanımlıyoruz ve bu kimlik altında bu işi değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Semte gelen ve kalbi Beşiktaş’la atan herkes bizim için Beşiktaşlıdır”

Açıklamalarında Beşiktaş’ta oturan veya ziyaret edenlere de değinen Akpolat, “Beşiktaş’a emek veren, sokaklarına neşe katan, ağaçlı yolda duygulanan, bir nefes almaya bu büyülü semte gelen ve kalbi Beşiktaş’la atan herkes bizim için Beşiktaşlıdır. Beşiktaşlı herhangi bir sebeple, herhangi bir konuda ayrımcılık yapmaz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kucaklayıcılığı ile tüm Beşiktaşlı komşularıma, dostlarıma, kardeşlerime günaydın. Pazar gününüz güzel geçsin” ifadelerini kullandı.