Beylikdüzü Marmara Mahallesi muhtarı Fatoş Bakaç Dağ tarafından ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere, temel gıda ürünü desteği amacıyla hayata geçirilen "Mahalle Askısı" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, 10 günde bir 3 parça temel gıda ürünü muhtarlık tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Askıya bırakılan gıda ürünleri, hayırsever mahalle sakinleri tarafından yapılan yardımlar sayesinde raflarda yerini alıyor. Toplamda 349 ihtiyaç sahibi ailenin uygulamadan faydalandığını belirten Marmara Mahalle muhtarı Fatoş Bakaç Dağ, nakit olarak yardım kabul etmediklerini belirtirken, muhtarlığa gelen hayırsever vatandaşların sıvı yağ ve benzeri temel gıda malzemelerini askıya bıraktıklarını ifade etti.

Muhtarlıktan, kitap alıp okuduktan sonra özetini çıkaran çocuklara hediye oyuncak

Öte yandan, bir diğer sosyal sorumluluk projesi olan "Marmara Kitap Kervanı" uygulamasıyla çocukları okumaya teşvik etmek ve okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri amaçlanıyor. Muhtarlık, kitap alıp okuduktan sonra özetini çıkararak muhtarlığa gelen çocuklara ise hediye oyuncaklar veriyor. Mahalleli projeye yoğun ilgi gösterirken, çocuklar da hediye oyuncakların kendilerini kitap okumaya teşvik ettiğini ifade ediyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin özel günler içinde askıda abiye uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade eden muhtar Bakaç Dağ, "İhtiyaç sahibi ailelerimiz gelip askıdan, düğünleri ve özel günleri için alıp giyiniyorlar. Daha sonrasında temizleyip geri getiriyorlar biz de askılara asıyoruz" dedi.

"İhtiyaç sahibi 349 ailemiz var"

Marmara Mahallesi’nde dar gelirli aileler için geliştirdiği " Mahalle Askısı" isimli proje hakkında konuşan mahalle muhtarı Fatoş Bakaç Dağ, "Seçim öncesi bütün mahalleyi gezerken bazı ihtiyaç sahibi ailelere rastladım. Bu ailelerin aslında çok büyük ihtiyaçları olmamasına rağmen mutfaklarını çevirebilmeleri için desteğe ihtiyaçları vardı. Bu vesileyle aslında biz hayırseverlerden alarak mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine destek olabiliriz diye düşünerek bu projeye başladık. Daha seçim öncesi ismini söyleyerek " Mahalle Askımızı" yapacağız demiştik. İhtiyaç sahibi aileler bize müracaat ettiklerinde biz bir form düzenledik. Bu formu doldurup bize teslim ediyor aileler. İhtiyaç sahibi olduğunu belirlediğimiz ailelere 10 günde bir bizden alma hakkınız var diyoruz. Şuan mahallemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi 349 ailemiz var. Bu ailelerimiz 10 gün dolduğunda 11’inci gün buraya gelip standımızdan 3 parça şuan için alabiliyorlar ancak Ramazan’da 10 parça alabiliyorlardı. Bunların hepsini klasörlüyoruz. Yani her vatandaşımızın bir sayfa numarası var. O sayfa numarasını açıyoruz, hangi gün gelip neler almış imzasıyla beraber oraya bırakıyoruz. Mahallemizde çok duyarlı hayırseverlerimiz var. Buraya evrak almaya geldiğinde burada bir hareket olduğunu görüyor. İhtiyaç sahipleri gelmiş bir yandan malzeme alınıyor ve bir yandan aldıkları kayıt ediliyor onlarda merak ediyorlar. Biz de kendilerine anlatıyoruz çalışmalarımızı. Buraya evrak almaya gelerek 100 tane sıvı yağ ile destek olanlar var. Buraya hediye edenler var. Para kabul etmiyoruz. Direkt siz alın lütfen ya da toptancı ile hayırseveri buluşturup biz aradan çekiliyoruz" dedi.

"Okumayı sevmeseler de bir kitap almalarına vesile oluyoruz"

Küçük çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmaya teşvik amacıyla da projeler hayata geçiren Dağ, "Ben de muhtar olmadan önce uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Toplumumuzda ne yazık ki okumama gibi bir hastalık var. Bu vesileyle birlikte çocuklarımızı biraz daha kitaplarla haşır neşir edelim diye niyetlendik. "Marmara Okuma Kervanı" ‘mızı bu şekilde başlattık. Bir kitaplık yaptık. Burada çocuk kitaplarımız ve test kitaplarımız var. Çocuk kitaplarımızdan kitabını alan öğrencilerimiz okuyup bana özet getiriyorlar. Getirdikleri özeti bana anlattıktan sonra oyuncak köşemizden onlara hediyeler veriyoruz. Oyuncak köşemizde çok cazip bir oyuncak gördüğü zaman çocuklar, okumayı sevmese de bir kitap almasına vesile oluyoruz" diye konuştu.

"Özel günleri için alıp giyinip geri getiriyorlar"

İhtiyaç sahibi ailelerin özel günleri için askıda abiye uygulamasını da hayata geçirdiğini ifade eden Fatoş Bakaç Dağ, "2. el abiye kıyafet uygulamamız var. Mahalle sakinlerimiz daha önce kullandığı temiz abiyeleri gelip bize bırakıyorlar. Biz de askılara asıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz gelip oradan, düğünleri ve özel günleri için alıp giyiniyorlar. Daha sonrasında temizleyip geri getiriyorlar biz de askılara asıyoruz. Abiye içinde bir çetelemiz var alınan ve verilenleri geri gelenleri not alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu uygulamadan sonra okumaya başladım"

Muhtarlığa kitap almak için gelen 5’inci sınıf öğrencisi Kadir Daş, "Benim yaşımdakiler için çok uygun bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Yapanlara çok teşekkür ederim. Kitap okumayı çok sevmezdim. Hiç okumazdım ama bu uygulamayı keşfettikten sonra okumaya başladım ve bu uygulama sayesinde okumamı geliştirdim" dedi.

Muhtarlıkta kitap okumaya başladığını söyleyen ortaokul öğrencisi Seyit Hasan Arvas, "Bugün kitap almaya geldim. Ödülde var, bir çok çeşit oyuncak var. Ben kitap okumaya burada başladım. Kardeşim almıştı ben de almaya geldim. Beni de okumaya teşvik ediyor" diye konuştu.

"28 senedir buradayım, böyle bir yardımlaşma görmedim"

Evde okuduğu kitapları Muhtarlığa getirdiğini ifade eden mahalle sakini Meral Turan ise, "Evde okuduğum kitapları getirdim. Muhtarımız böyle yaptığı için çok güzel oldu. Getirdim ki başkaları da okuyup faydalansın. Yardım amaçlı. Biz de çok yardımlar görüyoruz burada. Çok memnunuz muhtarımızdan. Hiçbir muhtarlıkta böyle bir uygulama görmedim. Ben 28 senedir buradayım ama daha önce böyle bir yardımlaşma görmedim. Herkes her şeyden istediği gibi yararlanıyor. Biz kendisinden razıyız. Allah’ta ondan razı olsun" şeklinde konuştu.