Beşiktaş Belediyesi ilçede eğitim gören ikinci sınıf öğrencilerine arama -kurtarma farkındalık eğitimi verdi. Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı’nda gerçekleşen eğitimde minikler afet bilinci, arama - kurtarma ve afet anında neler yapılması gerektiği konularında eğitmenler tarafından bilgilendirildi. Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Afet Yönetim Merkezi (AYÖM) tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrenciler, afet bilinci, deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda çizgi film izledi. Arama kurtarma ekipleri, öğrencilere Afet Yönetim Merkezi’nin görevlerini anlatarak herhangi bir afet sonrasında neler yaptıklarını anlattı. Eğitim kapsamında; arama kurtarma malzemelerinin nasıl taşındığı, afet sırasında ne işe yaradığı gibi temel konularda öğrencilere bilgi verildi. Prof. Dr. Aykut Barka Deprem Parkı’nda gerçekleşen eğitimde minikler, konteynerin içinde bulunan malzemeler hakkında bilgi alarak, arama- kurtarma köpeğini yakından izledi. Beşiktaş Belediyesi arama kurtarma görevlisi Sinem Acıbadem, çocuklara verilen eğitimiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

‘’Beşiktaş bölgesinde anaokulu dahil olmak üzere devlet ve özel okullarda okuyan öğrencilere afet farkındalık eğitimi veriyoruz. Çocuklar aldıkları eğitimle afetle ilgili farkındalık kazandı. İki tane arama kurtarma köpeğimiz var. Çocuklar gözlem yaparak arama kurtarma köpeklerinin ne işe yaradığını öğrendi. Deprem anından neler yapılması gerektiğini anlattık." Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ekipleri, eğitimin sonunda öğrencilere afet farkındalık kitapçığı dağıttı.