Beşiktaş Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla söyleşi gerçekleştirildi. Programda konuşan Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi özgür düşünceyle, bilimle, sanatla buluşturmaya, büyüklerimizin güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ortaköy’de bulunan Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda "Büyük Taarruzun 103. Yılında Cumhuriyet’in Dünü, Bugünü, Yarını" konulu söyleşi düzenlendi. Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman’ın açılış konuşmasıyla başlayan söyleşide Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Erol Mütercimler, Büyük Taarruz’un tarihsel önemi ve cumhuriyetin geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"Beşiktaş Belediyesi olarak bu mirası yaşatmak için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız"

Programda konuşan Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, "Hepinizin kaderini değiştiren, bağımsızlık yürüyüşümüzün en görkemli adımlarından biri olan Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümünde zaferimizin anlamını yeniden kavramak için bir aradayız. 30 Ağustos askeri bir başarı olmanın çok ötesinde ulusal bağımsızlığımızın fikri ve siyasi temellerini güçlendiren bir zaferdir. Bu zafer emperyalizme karşı verilen en güçlü cevap, Anadolu halkının yokluk ve kuşatma koşullarında dahi bağımsızlığa tutunmasının kanıtıdır. Bugün düzenlediğimiz etkinlikte büyük zaferin açtığı yolda cumhuriyeti yaşatma sorumluluğunu bir kez daha hatırlayacağız. Askeri, siyasi ve toplumsal boyutlarıyla cumhuriyetimizin yolculuğunu değerlendirecek, onu geleceğe nasıl daha güçlü taşıyacağımızı konuşacağız. Beşiktaş Belediyesi olarak bizler bu mirası yaşatmak için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi özgür düşünceyle, bilimle, sanatla buluşturmaya, büyüklerimizin güven ve huzur içinde yaşamalarını sağlamaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki cumhuriyet ancak bu değerlerle yaşatılırsa güçlü kalır" ifadelerini kullandı.