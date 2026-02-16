Beşiktaş Gain Erkek Basketbol Takımı, akıllı aydınlatma sektörü markası Govee ile sponsorluk anlaşması imzaladı. İmzalanan sponsorluk anlaşması doğrultusunda Govee, 2025-2026 sezonu boyunca Beşiktaş Gain Erkek Basketbol Takımı'nın formasının şort arka kısmında yer alacak.

Tüptaş Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine Asbaşkan Kaan Kasacı, Genel Sekreter Uğur Fora, Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Basketbol İcra Kurulu Üyesi Ali Berke Tükenmez, Beşiktaş Gain Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, takım kaptanı Yiğit Arslan ve Govee Türkiye Ülke Müdürü Baran Altıntaş katılım sağladı.

Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, lansmanda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Erkek Basketbol Takımımız, uzun süredir artarak devam eden sistemli ve disiplinli bir yapılanma hareketinin heyecan verici sonuçlarını alarak göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Yarıştığı her kulvarda zirveyi hedefleyen ve hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yükselişini sürdüren takımımız, yalnızca rekabetçi sportif başarısıyla değil, total anlamda güçlü şube altyapısı ile de spor endüstrisine yatırım yapmaya sıcak bakan global markaların, Türkiye'de ve Avrupa'daki gözde adreslerinden biri haline geldi. Hızla büyüyen aydınlık bir pencere olan Govee, taraftarlarımızın ve tüm spor severlerin ilgisini çekebilecek ürün ve hizmetleriyle günümüzün ve geleceğin gözde markalarından biri olduğu gibi, Beşiktaş Basketbolu'nun da yeni iş ortaklarından biri olacak. İnanıyorum ki bu sezon #TheBlackEagleRises sloganıyla hızla yükselen Potanın Kartalları'nın dev kanatları, #LightUpTheCourt diyerek aramıza katılan Govee'yi Türkiye'deki ve Avrupa'daki hedeflerine taşımakta önemli bir rol üstlenecek. Bu vesileyle, Govee markasına bir kez daha teşekkür ederek hoş geldiniz diyor, hedeflerimize hızla ulaşıp daha geniş ufuklara birlikte kanat çırpacağımızı ümit ettiğim bu anlaşmanın uzun soluklu olmasını içtenlikle temenni ediyorum.'

Baran Altıntaş: 'Beşiktaş, köklü tarihiyle yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa spor ekosisteminin de önemli aktörlerinden biri'

Govee Türkiye Ülke Müdürü Baran Altıntaş, bu iş birliğinin spor ve teknoloji arasında kurulan anlamlı bir köprü olacağına inandığını bildirerek, 'Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı ile Govee arasında imzalanan bu stratejik iş birliğini duyurmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Govee olarak bizler, teknolojiyi yalnızca fonksiyonel bir araç olarak değil, yaşam alanlarını dönüştüren bir deneyim platformu olarak konumlandırıyoruz. Akıllı aydınlatma çözümlerimizle milyonlarca kullanıcının evinde, ofisinde ve sosyal alanlarında atmosfer oluşturuyor; teknolojiyi duyguyla buluşturuyoruz. Beşiktaş ise köklü tarihi, mücadele ruhu ve yüksek marka değeriyle yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa spor ekosisteminin de önemli aktörlerinden biri. Sahadaki azim, disiplin ve tutku; bizim inovasyon yaklaşımımızla güçlü bir şekilde örtüşüyor. Bu ortaklık, iki güçlü markanın vizyon birliğinin doğal bir sonucu. Aynı zamanda bu iş birliği spor ve teknoloji ekseninde kurulan anlamlı bir köprü olacak. Govee, global bir teknoloji markası olarak, Ar-Ge gücünü ve üretim kabiliyetini dünya pazarlarına taşıyor. Bugün burada atılan imza, spor ve teknolojinin ticari ve kültürel etkileşiminin spor aracılığıyla daha da güçleneceğinin somut bir göstergesidir. Bu yönüyle iş birliğimizi yalnızca bir sponsorluk değil, uluslararası bir değer ortaklığı olarak görüyoruz. Bu değerli sürecin hayata geçmesinde emeği olan Beşiktaş yönetimine, global ve yerel ekiplerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'na başarılarla dolu bir sezon diliyor, bu stratejik ortaklığın her iki marka için de uzun vadeli ve sürdürülebilir bir değer oluşturacağına yürekten inanıyorum' şeklinde konuştu.

Etkinlik, konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.