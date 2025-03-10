Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Rafa Silva'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Joao Mario'nun yaptığı vuruşta kaleci Burak Kozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Mert Günok'un savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Rafa Silva, karşı karşıya pozisyonda kaleci Burak Kozan ceza yayı içinde ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Maxim'in kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde iyi yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
77. dakikada orta sahada Viana, topa vurduktan sonra Masuaku'ya yaptığı müdahale sonrası mücadelenin hakemi Zorbay Küçük tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.
87. dakikada Kozlowski'nin pasında topla buluşan Furkan Soyalp, rakibini geçip ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2
90+1. dakikada Arroyo'nun sol taraftan yaptığı ortada Immobile'nin altıpas gerisinde yaptığı vuruşta savunmada Ertuğrul Ersoy'a çarpan top kaleci Burak Kozan'da kaldı.
90+6. dakikada sol kanatta Arroyo'nun yaptığı ortada kaleye yönelen şutu son anda kaleci Burak Bozan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada sağ taraftan Rashica'nın pasında penaltı noktası sağında topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Bozan'da kaldı.
26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Ogün Özçiçek'in yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kontrol etti.
29. dakikada Immobile'nin kafa pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rafa Silva, savunmada Viana'yı geçmek isterken yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, direkt penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Immobile, sağ tarafa yerden yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 1-0
33. dakikada Maxim'in pasında ceza yayı sol tarafından Kozlowski'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
45+3. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Kozlowski'nin pasında sol çaprazda Arda Kızıldağ'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Paulista, Onur Bulut, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Arroyo, Muçi, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Sorescu, Ogün Özçiçek, N'Daiye, Maxim, Kozlowski, Okereke, Boateng
Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Halil Dervişoğlu, Lungoyi, Semih Güler, Kenan Kodro, Mbakata, Muhammed Gümüşkaya
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Immobile (dk. 31 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Boateng, Viana, Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)