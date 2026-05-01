MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kongre sürecinin sona ermesinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi’nin 15. Olağan Kurultayı’nın 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

Semih Yalçın'ın açıklaması şu şekilde;

MHP; Türk siyasi hayatına doğduğu 1969 Şubat’ından bu yana üstlendiği tarihî misyonu, milletimizin kadim değerlerinden ve binlerce yıllık birikiminden aldığı ilhamla 57 senedir sürdürmektedir.

O dönemden beri milletimizin birlik ve bütünlüğü, devletimizin bekası uğrunda verdiği kutlu siyasi mücadelede, MHP; kimi zaman bir kutup yıldızı, kimi zaman da istikamet pusulası işlevi üstlenmiştir.

MHP, 57 yılı aşan siyasi yürüyüşünde ihanetlerle sınanmış, fitne ve tefrikalarla imtihan edilmiştir.

Bölünmelere, kopmalara, ayrışmalara uğramıştır. Karalama kampanyalarına, itibar suikastlarına ve ayak oyunlarına maruz kalmıştır.

Entrikalarla engellenip yolundan döndürülmek istenmiştir. Buna rağmen, Türk milliyetçiliği davasının ana gövdesi ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in ve esas merkezi olma hususiyetini kaybetmeden yoluna devam etmiştir.

Varlığını Türk milletinin refah ve saadetine adamıştır. Bölgesinde ve dünyada lider ülke olma hedefine kararlı ve güçlü adımlarla ilerleyen Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne yönelen tehdit ateşlerini sinesinde söndürmeyi görev bilmiştir.

Vesayet ve ipoteklerle inkıtalara uğratılan demokrasimizde millet iradesinin egemen kılınması için mücadele vermiştir. Millî egemenliğimizin kıskanç ve tavizsiz bekçiliği vazifesini şerefle ifa etmiştir. Demokrasimizin işleyişini zorlaştıran yapısal sorunların çözümüne müspet katkılarda bulunmayı amaç edinmiştir.

Cumhuriyet’imizin yoluna çıkan manilerin ortadan kaldırılması, devlet çarkının işlemesi için çaba göstermiştir. Millî devlet bilincinin olgunlaşıp kökleşmesi için biteviye didinmiştir.

Çözüm ve barış odaklı siyaset anlayışını yeğlemiş, kurumsal münasebetlerde uyum ve konsensüs aramayı ilke edinmiştir. MHP Türk siyasi hayatındaki mümtaz yerini daima muhafaza ederken, gövdesinden kopan dallar zaman içinde birer birer kurumuştur.

MHP’yi oluşturan ana gövde; aslî ve fıtrî özelliklerini yitirmeden yeni filizler vererek büyümeye, yurdun dört bir tarafında kök salmaya devam etmiştir.

Kendini iğva edici beşerî menfaat ve maceraların kollarına bırakıp baştan çıkarıcı dünya heveslerinin hafifliğinde kaybolan sadakatsizlerse başkalaşmıştır.

MHP ne zaman zor süreçlerden geçse, aidiyet hissi ve bağlılık şuuru yüksek Ülkücülerden oluşan kadrolar davaya ve kurumsal kimliğimize sahip çıkmıştır.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in fedakâr ve cefakâr mensupları, daha yolun başında edilen merbutiyet yeminine sadık kalmışlardır.

Ülkücüler, ahde vefa ile sadakati bir haysiyet ve namus meselesi bilmişlerdir. Aziz milletimiz de varlık sigortası olarak gördüğü MHP’yi hararet ve muhabbetle kucaklamıştır.

MHP’den ve teşkilatlarımızın çatısı altından ayrılmamayı şeref bilen ülkü sevdalıları, aziz milletimizin izhar ettiği kadirşinaslığın karşılığını, onun yüksek değerlerine bağlılıktan şaşmayarak verme gayretinde olmuştur.

Bu bağlamda MHP ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket, milletimizin güvencesi olma fonksiyonunu bütün gücüyle yerine getirmeye çabalamıştır.

MHP, bugün de bilge lideri Devlet Bahçeli’nin rehberliğinde Türkiye’nin girift sorunlarının çözümü yolunda takip ettiği isabetli ve tutarlı politikalarla göz doldurmaktadır.

Sayın Genel Başkanımızın büyük bir ferasetle gündeme taşıdığı Terörsüz Türkiye olgusu, bu bağlamda değerlendirilmelidir.

Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye adımıyla ezberleri bozmakla kalmayıp tabuları yıkmıştır.