İZNİ BİTEN ANNELERE MÜJDE

Yeni düzenlemeyle çalışan annelerin doğum sonrası izin süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. Doğum izni kısa süre önce biten anneler de gerekli şartları taşımaları durumunda izin sürelerini 24 haftaya tamamlayabilecek.

BABALIK İZNİ DE 10 GÜNE ÇIKTI

Yeni düzenleme kapsamında babalık izninde de değişikliğe gidildi. Özel sektörde çalışan babaların izin süresi, kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne yükseltildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni düzenlemenin detaylarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Göktaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Doğum izni sürelerini artıran yeni düzenlememizle annelerimizin ve ailelerimizin yanındayız. 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları hâlinde 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabiliyor. Aile ve Nüfus On Yılı’nda, iş-aile yaşamı dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her koşulda annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

DOĞUM İZNİ BİTENLER DE FAYDALANACAK

Yeni düzenlemeden doğum iznini tamamlayan anneler de faydalanacak. Buna göre; 1 Nisan itibarıyla; doğum iznini tamamlamış, ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan tüm anneler 8 haftalık ilave doğum izninden faydalanacak.

KRİTİK TARİH 16 EKİM

Kanunda resmi tarih 1 Nisan 2026. Doğumun üzerinden 24 hafta geçmeme şartı var. 1 Nisan'dan 24 hafta (168 gün) geriye gidince 16 Ekim 2025 tarihi ortaya çıkıyor. Yani 16 Ekim 2025 ve sonrası doğum yapan ancak doğum izni biten anneler, 10 iş günü içinde iş yerlerine başvurmaları halinde 8 hafta daha ilave izin yapabilecek.