BURSA’DA 1 AY ÖNCE ZAMLANDI

Bursa'da ekmek fiyatlarına gelen zam, 1 Nisan tarihi itibariyle geçerli oldu. Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, yapılan zammın, 2025 yılının son 3 ayının farkı olduğunu, 2026 yılında gelen zamların yansıtılmadığını söylemişti. Yapılacak 2,5 liralık artışın yalnızca 2025’in son üç ayına ait bir dengeleme olduğu belirten Çırakoğlu, "2026 yılına ait maliyet artışlarının ise halen karşılanamadı. Normal süreç işleseydi ekmek fiyatı 25 liraya kadar çıkabilirdi. Ancak şu anki artış sadece geçmiş dönemin farkını kapsıyor" diye konuştu.

İNEGÖL’DE UYGULANMAYA BAŞLANDI

İnegöl Fırıncılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Yavuzyiğit, Bursa Fırıncılar Odası tarafından ekmek zammının 1 Nisan itibariyle uygulanmaya başladığını belirtti. Bursa merkezde ve birkaç ilçede geçtiğimiz ay itibariyle uygulanan ekmek zammı İnegöl’de 1 Mayıs itibariyle başladığını söyleyen Başkan Yavuzyiğit, alınan karar sonrası İnegöl’de 200 gram ekmeği bugün itibari ile 17,50 TL’den satılmaya başlandığını belirtti.