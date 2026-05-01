Özgürlük ve Sumud Filosu Avrasya Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Dişli, filodaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Dişli, iki yönetim kurulu üyesi haricindeki tüm Sumud yolcularının Girit Adası’na götürülerek karaya çıkarıldığını bildirdi.

Açıklamada, filoda yer alan 20 Türk vatandaşının sağlık durumlarının iyi olduğu ve güvenli şekilde karaya ulaştıkları belirtildi.

Küresel Sumud Filosu açıklamasında, "Filonun saldırıya uğramasının ardından 175 aktivist, geri gönderme işlemi için Yunanistan'a ait Girit Adası'na götürüldü. Aktivistler arasındaki Türk vatandaşlarının bugün saat 17.00-18.00 aralığında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor." dedi.

Girit’te karaya çıkan aktivistlerin, yaklaşık üç saat süren otobüs yolculuğunun ardından ülkelerine dönüş işlemleri için adanın kuzeyinde bulunan Heraklion Havalimanı’na götürüldüğü bildirildi. Havalimanında ise çeşitli ülkelerin konsolosluk temsilcileri ile süreci takip eden avukatların hazır beklediği öğrenildi.

Global Sumud Filosu’nun yaptığı resmi açıklamaya göre, Girit Adası’na götürülen yolcuların aksine Thiago ve Saif adlı iki aktivistin hala İsrail tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Brezilyalı aktivist Thiago ve beraberindeki Saif’in derhal serbest bırakılmasını talep eden filo yönetimi, uluslararası kamuoyuna seslendi. Açıklamada, "Hükümetlerden, yasa dışı şekilde alıkonulan tüm aktivistlerin serbest bırakılması için İsrail rejimine baskı yapmalarını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Edinilen bilgilere göre, farklı ülke vatandaşlarından oluşan çok sayıda yolcu, ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmek için önce Türkiye'ye gelecek.