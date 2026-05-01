Bayram ikramiyelerinin gündeme gelmesiyle birlikte siber dolandırıcılar da yeniden harekete geçti. 2026 yılı ödeme takviminin açıklanmasının ardından dolandırıcı şebekeleri, “ikramiye farkı” bahanesiyle oltalama yöntemlerini artırdı.

Dolandırıcılar, emeklilere “3.000 TL ek zam yapıldı, farkı almak için e-Devlet linkine tıklayın” şeklinde mesajlar göndererek tuzak kuruyor. Sahte sitelere yönlendirilen vatandaşların kimlik ve banka bilgileri ele geçirilirken, hesaplardaki paralar izini sürmesi zor hesaplara aktarılıyor. Bazı durumlarda ise emeklilerin adına ihtiyaç kredisi dahi çekilebiliyor.

UZMANLAR UYARDI: OTOMATİK YATAR...

Siber güvenlik uzmanları, “Hiçbir devlet kurumu SMS ile link gönderip şifre istemez. İkramiyeler başvuru gerekmeksizin otomatik yatar. Linke tıklamak, evinizin anahtarını hırsıza teslim etmektir” uyarısında bulunuyor. Mağduriyet yaşamamak için şüpheli linklerin silinmesi, işlemlerin yalnızca resmi uygulamalar üzerinden yapılması ve telefonda kendisini görevli olarak tanıtanlara şifre verilmemesi gerekiyor.