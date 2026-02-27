Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda saat 16.00'da Kocaelispor ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi sonrası topladığı 43 puanla 4. sırada yer alıyor. Körfez ekibi ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle elde ettiği 30 puan sonucu 8. sırada haftaya giriş yapacak.

Kartal'da 3 eksik

Kartal'da Kocaelispor müsabakası öncesinde 3 eksik bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure yarın forma giyemeyecek.

Sergen Yalçın kulübede olamayacak

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Teknik Direktör Sergen Yalçın da Kocaelispor maçında kulübede yer alamayacak. Göztepe maçında bu sezon ligdeki dördüncü sarı kartını gören 53 yaşındaki teknik adam, Kocaeli'de tribünden karşılaşmayı takip edecek.

Sergen Yalçın'ın yokluğunda Yardımcı Antrenör Murat Kaytaz'ın takımın başında olması bekleniyor.

2 futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 2 futbolcu Kocaelispor maçı öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, yarın sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde görev alamayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da ceza sınırındaki bir başka futbolcu olarak göze çarpıyor.

Beşiktaş 15 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de ve Türkiye Kupa'sında oynadığı son 15 maçta yenilmedi. Söz konusu süreçte siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada çıktı.

Siyah-beyazlılar Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir ve Göztepe'ye karşı galip gelirken; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor, Kocaelispor ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

Beşiktaş, en son 2 Kasım 2025'te ligde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Cihan Aydın düdük çalacak

Kocaelispor - Beşiktaş mücadelesini hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.