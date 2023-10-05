Beşiktaş tribünleri UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde oynanan Lugano maçında alınan 3-2’lik mağlubiyet sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’ya 3-2’lik skorla mağlup oldu. Beşiktaş tribünleri, alınan mağlubiyet sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki göstererek istifaya davet etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın sona ermesi ile birlikte stadyumdaki yerlerini terk etmeyerek, tepki göstermeye devam etti.