Netanyahu, yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze’nin tamamını işgal etme niyetinde olduğunu belirtirken, bölgenin ileride “Gazzelilere iyi bir yaşam sunacak” Arap güçlerine devredilmesini hedeflediklerini söyledi. İsrail’in Gazze’yi doğrudan yönetmek gibi bir planı olmadığını savunan Netanyahu, bölgede yalnızca güvenlik kontrolünü elinde tutmak istediklerini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde İsrail basınına yansıyan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın da Hamas’a yönelik saldırılara onay verdiği belirtildi. Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, Trump yönetiminin bu kararı almasında barış ve ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesinin etkili olduğu aktarıldı. Bu açıklamaların ardından, Arap basını da İsrail tanklarının Gazze'nin merkezine, özellikle Netzarim hattına doğru hareket ettiğini duyurdu.

ABD basınına konuşan Netanyahu, İsrail’in Gazze’yi ilhak etme niyetinde olmadığını, ancak "bölgeyi tehdit oluşturmadan yönetecek geçici bir yapıya" devretme planları olduğunu öne sürdü. Ayrıca, Hamas’ın silah bırakması ve İsrailli esirleri serbest bırakması durumunda saldırıların sona erebileceğini iddia etti.

Netanyahu’nun hükümetindeki bazı aşırı sağcı isimler ise daha ileri giderek Gazze’de yaşayan Filistinlilerin “gönüllü göç” adı altında başka ülkelere gönderilmesini savunuyor. İsrail basınına göre, ordunun Gazze’deki operasyonları genişletme yönünde planlar yaptığı ve özellikle mülteci kamplarının hedef alınmasının gündemde olduğu bildirildi. Ordunun, esirler nedeniyle şu ana kadar bu bölgelere kara saldırısı düzenlemediği, ancak yeni planlamalar kapsamında bu kısıtlamanın kalkabileceği ifade edildi. İsrail kabinesinin, söz konusu aşamalı saldırı planını yakın zamanda ele alacağı bildirildi.