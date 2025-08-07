Gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından, çeşitli alanlarda iş birliğini içeren anlaşmalar imzalandı. Erdoğan, ortak basın toplantısında Afrika ile sürdürülen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, muhalefetin eleştirilerine de net bir yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika kıtasına yönelik dış politika hamlelerinin süreceğini vurgulayarak, “Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Senegal ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin kıta genelinde yatırım ve iş birliği potansiyelini artırdığını dile getirdi.

Senegal’in kalkınmasına katkı sağlayan Türk firmalarının faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Erdoğan, Afrika’nın genç nüfusu ve doğal zenginlikleriyle çağın yükselen değeri olduğunu ifade etti. Türkiye-Afrika iş birliğini eleştiren kesimlerin, ülkeyi kendi içine kapatmak istediğini savunan Erdoğan, bu yöndeki çalışmalardan geri adım atılmayacağının altını çizdi.

Basın toplantısında Gazze’deki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal’in Filistin’e verdiği desteği takdirle karşıladığını belirtti. Erdoğan, “Soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecektir. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların hesabı faillerinden sorulacaktır” sözleriyle Gazze konusunda kararlılık mesajı verdi.

Ziyaret kapsamında Türkiye ve Senegal arasında toplam dört anlaşma imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı General Birame Diop, askeri alanda iş birliği anlaşmalarına imza attı. Ayrıca, film ve multimedya ortak yapımı, yükseköğretim alanında iş birliği gibi alanları kapsayan protokoller de taraflarca kabul edildi. Görüşmelerin, iki ülke ilişkilerine ivme kazandırması bekleniyor.

