Siyah-beyazlı ekip, etkili bir performans sergileyerek rakibini 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti ve tur için büyük avantaj elde etti.

İlk yarıda kontrollü oyun, ikinci yarıda farka giden Beşiktaş

Karşılaşmanın ilk dakikalarında ev sahibi St. Patrick’s taraftarının desteğiyle oyunda denge kurmaya çalıştı. Ancak Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sahaya disiplinli ve hücumda etkili bir yapıyla çıktı. Siyah-beyazlılar ilk yarıda oyunun kontrolünü eline almasına rağmen aradığı golü bulmakta zorlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, baskısını artırdı ve arka arkaya gelen gollerle farkı açtı. Kartal'ın gollerini yeni transferlerden biri olan yıldız oyuncu, tecrübeli santrfor Cenk Tosun, genç yetenek Semih Kılıçsoy ve bir başka etkili isim kaydetti. Özellikle orta sahadaki üstünlük ve kanatlardan yapılan etkili bindirmeler, Beşiktaş'ın oyun hakimiyetini rakibine kabul ettirmesinde büyük rol oynadı.

St. Patrick’s sadece bir golle karşılık verebildi

İrlanda temsilcisi St. Patrick’s, Beşiktaş’ın baskılı oyununa karşı zaman zaman kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. 75. dakikada kazandıkları bir serbest vuruş sonrası yaşanan karambolde golü buldular ve durumu 3-1’e getirdiler. Ancak bu gol, sadece skoru değiştirmekle kaldı. Beşiktaş, maçın son anlarında bulduğu dördüncü golle skoru belirledi: 4-1.

Rövanş İstanbul'da

Bu galibiyetle Beşiktaş, Konferans Ligi’nde bir üst tura yükselmek adına büyük avantaj yakaladı. Rövanş karşılaşması önümüzdeki hafta İstanbul’da oynanacak. Beşiktaş, taraftarı önünde alacağı her türlü galibiyet veya iki farklı mağlubiyetin dışında kalan skorlarla adını play-off turuna yazdıracak.

Teknik direktör Van Bronckhorst, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımının disiplinli oyunundan memnun olduğunu belirtirken, “Oyuncularım maçın her anında konsantrasyonlarını korudu. İstanbul’daki rövanşta da aynı ciddiyetle sahaya çıkacağız” dedi.

Beşiktaşlı taraftarlar ise maç sonunda sosyal medya üzerinden takımlarına övgü dolu mesajlar göndererek galibiyeti kutladı.