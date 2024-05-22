Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kupayı 11. kez müzesine götürmek istiyor. Siyah-beyazlılar, kupayı kazanırsa aynı zamanda önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi de garantileyecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor yarın saat 20.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren ve son haftaya 56 puanla 5. sırada giren siyah-beyazlılar, hem taraftarına kupa hediye etmek hem de gelecek sezon Avrupa’da yer almayı garantilemek istiyor.

Hedef kupada 11. kez mutlu son

Beşiktaş, bugüne kadar kupada 16 kez final oynadı. 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupayı müzesine götürmeyi başaran Kartal, 1965-1966, 1976-1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001-2002 sezonundaki finalleri ise kaybetti.

Kupada 11. randevu

Beşiktaş ile Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Bu maçlardan 5 defa siyah-beyazlılar, 4 kez ise bordo-mavililer galibiyetle ayrıldı. Taraflar 2 mücadelede de berabere kaldı. Aynı zamanda iki takım arasında şimdiye kadar 4 kez final oynadı. 1974-1975 sezonundaki finalde 1-0 ve 2-0’lık skorlarla kazanan Beşiktaş olurken, 1976-1977’de ise 1-0 ve 0-0’lık skorlarla zafere Trabzonspor ulaştı. 1983-1984 sezonunda rakibini 1-0 yenen bordo-mavililer zafere ulaşırken, 1989-1990 da yine aynı skorla bu sefer sevinen siyah-beyazlılardı.

Beşiktaş tam kadro

Beşiktaş’ta final öncesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, Trabzonspor karşısında tüm futbolcularından en yüksek verimi alarak camiaya kupa sevinci yaşatmak istiyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda doğu ve kuzey tribünde yer alacak siyah-beyazlı taraftarlar tüm biletleri tüketti.