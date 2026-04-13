Yönetim kurulu üyeleri Bülent Temelli, Kemal Kaya ve Hüseyin Küçük, Denetim kurulu üyeleri Ümit Aybil ve Murat Esiner görevlerinden istifa etti.

Bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Bülent Temelli, "Değerli İnegöllü hemşehrilerimiz, mobilyacı esnaflarımız, özellikle de İMASKOP ortaklarımız. Bugün buraya belki 529 firmamızı ilgilendiren bir kooperatifle ilgili bir konuyu konuşmak için toplanmış olsakta; Sonuçları itibariyle tüm İnegöl'ümüzü ilgilendiren, böyle olduğu içinde, bugüne kadar birlikte yola çıktığımız, mobilyacı ve ona yan sanayiyi teşkil eden esnaflarımızdan, şehrimizi yöneten en üst kurum, kuruluş ve yöneticilerimize kadar tüm paydaşlarımızla her aşamasını istişare ve ortak akılla şekillendirdiğimiz, aynı zamanda İnegöl'ümüz ve mobilya sanayimizin ihtiyaç duyduğu sanayi dönüşümünün de önemli bir adımı olduğuna inandığımız İmaskop projesinde geldiğimiz kritik süreci sizlere aktaracağız. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; Bu proje, birilerinin gördüğü gibi hiçbir zaman bireysel küçük bir hayalin, küçük bir alanda 100-150 işyeriyle sınırlı, sırf faaliyet yapmış, hatta yapıyormuş gibi görünmesi değil; Bir ihtiyacın, ortak aklın, emeğin ve “BİZ” bilincinin vizyonel bir ürünü olmuştur. Böyle de olmalıdır. Başlangıçta 3,5 sene önce şahsıma yapılan birlikte çalışma teklifinde ortaya koyduğum ve anladığım kadarıyla o gün çaresizlikten, mecburen kabul edilmiş gibi görünülen bugünkü vizyon ve hedefler maalesef çatışma konusu olmuş, hayal olarak nitelendirilmeye başlanmıştır. Hatta 2,5 aydır başkanlık yaptığım dönemde bunları bence çok verimli olduğunu düşündüğüm ortak ziyaretleri ve bilgilendirme toplantıları ile ortaklarımıza aktarmak da rahatsızlık vermiştir." dedi.

Temelli konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu nedenlerle Özcan Ayhan’ın süreç içerisinde sergilediği; ortak aklı yok sayan, “Biz” yerine “Ben” merkezli yaklaşımı esas alarak, "Benim hayalim", "Benim projem" diyerek anlamsız ve gereksiz bir sahiplenme duygusuyla kişisel ihtiraslarını kurumsal hedeflerin önüne koyan, çalışma denilince sadece kulis yapmayı anlayan tutum ve anlayışı yönetimimizde derin ayrışmalara neden olmuştur. Toplantılarımızda kooperatifimizin geleceğini ilgilendiren konularda yapıcı ve vizyonel katkı sunmak yerine, söylem düzeyinde kalan, icraattan uzak ve makam odaklı bir yaklaşımın hâkim olması, sağlıklı bir yönetim zemininin ortadan kalkmasına yol açmıştır. Ayrıca, geçtiğimiz aylarda yaşanan oda seçimleri sonrasında daha da belirginleşen bu tutum, kurumsal dengeyi bozmuş, istişare kültürünü zayıflatmış ve ortak hedefler etrafında kenetlenme imkânını ortadan kaldırdığı gibi kooperatifimizin bazı kesimlerce hedef tahtasına konmasına vesile olmuştur. Bu şartlar ve anlayış altında, kooperatifimizin daha fazla yıpranmaması ve bu yanlış gideceğine inandığımız bir sürecin parçası olmamak adına; Yönetim ve denetim kurulu üyeleri olarak, hatta özellikle şunuda belirtmek istiyorum. Yıllarca Özcan Ayhan'la birlikte çalışmış, kendisini çok iyi tanıyan, bu kooperatifi de birlikte kurmuş olduğu için sürecin her aşamasını çok iyi bilen yakın çalışma arkadaşları ile birlikte görevlerimizden affımızı isteyerek istifa etme kararı almış bulunuyoruz. Ancak ortaklarımız rahat olsun. Bu bir geri çekilme değil; Aksine, doğru zeminde yeniden buluşma iradesidir. Bu projeye gönül vermiş, emek harcamış ve bugünlere taşımış olan bizler; Önümüzdeki süreçte siz değerli ortaklarımızla yeniden bir araya gelerek tüm gelişmeleri şeffaf bir şekilde paylaşma toplantılarımızı tamamlayarak, birlikte yeni bir yol haritası oluşturmayı hedeflemekteyiz. Yaklaşık iki ay sonra gerçekleştirilecek genel kurul sürecinde; Kurumsal aklı, vizyonel bakış açısını, ortak iradeyi ve “biz” bilincini yeniden ve köklü bir şekilde hakim kılacak bir anlayışın yönetime gelmesi en büyük temennimizdir. Bu doğrultuda ekibimizin, ortaya koyduğu somut projeler ve güçlü vizyon ile İmaskop projemizin tamamlanması için işin içinde olması ve siz değerli ortaklarımızın teveccühüyle göreve gelmesi yönünde güçlü bir beklenti oluştuğunu görmekte bizlerin heyecanını ve gücünü arttırmaktadır. İnanıyoruz ki İmaskop; Kişisel hırsların değil, ortak aklın ve birlikte üretmenin gücüyle yükselecektir. Bu nedenle siz kıymetli İmaskop ortaklarımızdan ricamız; Süreci hatır-gönül ilişkileriyle değil, mesleğimizin ve firmalarımızın geleceği olarak görüp, sağduyu, basiret ve detaylı değerlendirme ile ele alarak karar alma ve yönetim sürecine katılmanızdır."

Ayhan'ın psikolojisinin bozuk olduğunu iddia eden Temelli, "O günlerde yaşanan oda seçimleri fevkalade kendisini rahatsız etti. Hatta o günlerde ben kooperatiften de yani üyeliğinden de istifa ediyorum, yönetiminden de diyen arkadaşımızı biz o gün için kal birlikte yola çıktık dememize rağmen ve bugün tekrar yönetimde tutmamıza rağmen o tamamen kulis ve hatta çok ilginç olaylar yaşandı. Geçen perşembe akşamı bir toplantının sonunda ben tekrar iade itibar isteyip başkanlık istiyorum dediğinde aynen arkadaşımıza şu teklifi de getirdik. Dedik ki iki ay sonraki mali genel kurulumuzu bitirelim ki ben bugün bir başkanlık meraklısı birisi değilim. Bugün İnegöl'ün önümüzde iki tane altı seneden iktidar partisinin ilçe başkanlığı yaptıktan sonra bir kooperatif başkanlığıyla ki küçük şey diyeceğim söylemiyorum ama onun dalaşına girecek, onunla ilgili savaşa girecek birisi de değilim. Sana kongreden sonra tekrar dinlendi başkanımız diye tüm arkadaşlarımızla beraber görevi tekrar veririz dedik. Buna rağmen yok dedi ben şimdi istiyorum diyerek arkadaşlarımızla da görüşmüş, böyle bir oldu bittiye getirerek istedi. Biz de sonucu belli olan bir şeyde herhangi bir şeye oylamaya gerek kalmadan biz zaten o mücadeleye girmeyiz. Mübarek olsun, hayırlı olsun diyerek bugün istifa ederek kendisine bu şekilde başkanlık sevdasının yerine getirilmesine vesile olmuş olduk arkadaşlar. Ama az önce dediğim gibi, bu proje onun düşündüğü gibi böyle işte Kemal Bey ile çok yakın şahidim. İlk bana bundan üç buçuk sene önce yine böyle bir Mobilyacılar Kongresi akabinde geldiğinde bu projeyi olsa olsa sen kurtarırsın, olsa olsa sen yaparsın, gel bu işin başına geç dediğinde, hatta başkan ol dediğinde benim başkanlıkla işim yok. Yeter ki İnegöl ve Mobilyacılar bu projeyi kazansın. Ama bu proje senin dediğin gibi 300-500 dönüm içerisinde 150-200 kişi dükkan sahibi yapmakla olmaz. Çünkü bizim böyle bir talebimize karşılık verecek kimseyi göremeyiz. Bugün yerine gelen yönetim, ne bürokrasi, bir esnafı, birilerini dükkan sahibi yapmak için yapmaz. Ama ne için yapar? Eğer şehrin bir sorunu varsa, az önce bahsettiğim gibi hava kirliliğine, efendim trafik ışığına, çevre kirliliğine sebep olan bir unsursa, eğer bunu ortadan kaldırmak için bir talebimiz varsa buna dikkat kesilir dedik ve nitekim buna bir hikaye yazdık arkadaşlar." dedi.