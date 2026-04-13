

İlk olay Olay 23 Ocak 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bir kafede meydana geldi. Kafede oturan Serhat K., bilinmeyen nedenle Murat M. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Murat M., yanında bulunan bıçakla Serhat K.'yı karnından yaraladı. Kavganın ardından Murat M., yanında bulunan arkadaşı Serhat A.’la birlikte 16 NLM 32 plakalı otomobille bölgeden uzaklaştı.

Yaralanan Serhat K. ise yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı ameliyata alındı.

KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Olayın ardından Serhat A. ile kaçan şüpheli Murat M.’nin kullandığı otomobil, Bursa- Ankara Yolu üzerinde İnegöl istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak, yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarptı. Kazada Murat M. ile Serhat Alkan araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Serhat A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNTİKAM ALMAK İSTEDİ

Yaşanan ölümlü olaydan 1 sene sonra Yeniceköy Mahallesinde denk gelen Murat M. İle kazada ölen gencin kardeşi Bedirhan A.(18) arasında tartışma çıktı. Öfkelenen Bedirhan A.(18) elindeki bıçakla Murat M.'yi bıçakla karnından yaralı. Yaralı genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Bedirhan A.(18) ise Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN