Transfer döneminde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile sık sık anılan Darwin Nunez için yeni bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı yıldız golcünün kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve yeni adresinin netleşmeye başladığı ileri sürüldü.

PORTEKİZ İHTİMALİ GÜÇLENDİ

27 yaşındaki golcünün yeniden eski performansına ulaşmak için Portekiz Ligi’nde forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Benfica’da gösterdiği performansla adını duyuran Nunez’in, bir sezonluğuna kiralık olarak Portekiz’e dönmeye yakın olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İSTİYORDU

Türkiye'de özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Uruguaylı yıldız için iki kulübün de nabız yokladığı iddia edilmişti. Ancak Nunez'in önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu ve bu nedenle Portekiz seçeneğini daha yakın gördüğü belirtiliyor.

MLS SEÇENEĞİ DE MASADA

RMC Sport'ta yer alan habere göre Darwin Nunez için ABD'den de teklifler olduğu belirtiliyor. MLS ekiplerinin golcü oyuncuyla ilgilendiği ancak Uruguaylı futbolcunun Avrupa'da forma giymeye devam etmek istediği ifade ediliyor.

AL HILAL'DE 24 MAÇTA 14 GOLE KATKI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’in kadrosuna katılan Darwin Nunez, yeni takımıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. Uruguaylı golcü, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 5 asist yaptı.