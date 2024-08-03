Turkcell Süper Kupa’yı daha önce 2 kez müzesine götüren Beşiktaş, bu akşam Galatasaray karşısında kazanarak 3. defa bu mutluluğu yaşamak istiyor. Yeni transferler Paulista, Rafa Silva ve Immobile de siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçlarına çıktı.

Turkcell Süper Kupa’da Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşıyor. Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile ilk resmi maçına çıkan siyah-beyazlı takımda yeni transferler Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile ilk 11’de maça başladı.

Teknik Direktör van Bronckhorst, Galatasaray mücadelesinde kaleyi Mert Günok’a emanet etti. Savunmada Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Arthur Masuaku’ya görev veren Hallondalı çalıştırıcı, orta saha kurgusunu da Al-Musrati, Gedson Gernades, Rafa Silva, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy’dan oluşturdu. Beşiktaş’ta ileri uçta ise Ciro Immobile gol arayacak.

3 yeni transferin ilk resmi maçı

Siyah-beyazlı takımda birinci transfer ve tescil döneminde kadroya katılan futbolculardan 3’ü ilk resmi maçına çıktı. Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile siyah-beyazlı formayla ilk resmi müsabakalarında aynı zamanda ilk derbi heyecanını da yaşıyor.

Hedef kupayı 3. kez kazanmak

Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapayan Beşiktaş, 2024-2025 sezonuna da kupa ile başlamak istiyor. Daha önce 2006 ve 2022 yıllarında Süper Kupa zaferine ulaşan Kartal, 3. kez bu kupayı müzesine götürmek istiyor.

Siyah-beyazlı ekip, bu organizasyonda daha önce 2 kez Galatasaray ile rakip oldu. 30 Temmuz 2006 tarihinde Almanya’nın Frankfurt şehrinde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan 1-0’lık skorla Kara Kartal oldu.

13 Ağustos 2016’da bu kez Konya’da oynanan finalde mücadelesinde penaltı atışları sonucu bu kez Galatasaray kupaya uzandı.

Beşiktaş taraftarı tribünleri doldurdu

Beşiktaş taraftarı da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kendilerine ayrılan yerleri doldurdu. Doğu ve Kuzey tribünlerinde bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, ‘Boğazın Efendisi, İstanbul’un Sahibi’ pankartı açarken, söyledikleri marşlarla takımlarına destek oldu.