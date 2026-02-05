Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Eurocup 17. haftasında Türk Telekom'u 91-81 mağlup etti. Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, müsabakadan sonra yaptığı açıklamada, karşılaşmadan bir gün önce Ante Zizic'in kafasına 6 dikiş atıldığını ve bu şekilde parkeye çıktığını belirtti.

Hırsıyla panyayı kırdı, pota demirini parçaladı

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre Zizic, takımın maçtan bir gün önceki idmanında hırsı ve isteğiyle adeta potayı parçaladı. Hırvat basketbolcunun yaptığı sert smaç panyayı kırdı. Panyanın kırılmasıyla aynı zamanda potanın demiri de parçalandı ve Zizic'in kafasında derin bir yara açılmasına sebep oldu.

Daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan başarılı basketbolcunun kafasına 6 dikiş atıldı.

Buna rağmen Türk Telekom maçında parkeye çıkan Ante Zizic, 12 sayı, 11 ribaund ve 2 asistle müsabakayı tamamladı.