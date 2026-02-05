Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 3 Şubat’ta Çanakkale’de gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 16 kaçak göçmen ile bu kişilere organizatörlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda olaylarda kullanılan 3 araç, 4 can simidi, 2 can yeleği, 4 şambrel ve 2 el hava pompasına el konuldu.

Yakalanan kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM'e) teslim edildi. Adli işlemleri için Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.