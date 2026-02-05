Meteorolojinin Çanakkale genelinde dün sağanak yağış ve fırtına uyarısı etkili oldu. Ayvacık ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, tarım arazileri sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle Ayvacık'ın 3 nolu girişi yolu kapandı, sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Babadere-Tuzla arası menfezin taşması sonucu araçlar yolda kaldı. Jandarma trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Öte yandan, Ayvacık ilçesi Küçükçetmi köyünde aşırı yağış nedeniyle yolda çökmeler meydana geldi. Çöken yolda güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.