Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idmanda futbol akademisinden yetişen profesyonel futbolcular; Fahri Kerem Ay, Emir Yaşar, Yakup Arda Kılıç ile Mustafa Erhan Hekimoğlu da yer aldılar.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. El ile oynanan çift kale maçla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.