Sosyal medyada izlenen kısa videolar ve içerikler, birçok kişinin kendisine ya da çevresindekilere “DEHB”, “Bipolar”, “Borderline” gibi psikiyatrik teşhisler koymasına yol açabiliyor. Ancak uzmanlara göre ruh sağlığı teşhisleri birkaç belirtiye bakılarak ya da internet testleriyle konulamaz.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Pelin Taş, ruh sağlığı farkındalığının önemli olduğunu ancak her duygunun bir hastalık olarak etiketlenmesinin ciddi sorunlara yol açabileceğini vurguluyor.

HER UNUTKANLIK DEHB DEĞİL

Günümüzde dijital uyaranların fazlalığı sebebiyle birçok kişinin yaşadığı odaklanma sıkıntılarını hemen “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)” ile ilişkilendirdiğine dikkati çeken Dr. Pelin Taş, modern hayatın getirdiği dikkat dağınıklığı ile klinik vakanın karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor. Ekrana maruz kalmanın dikkat süresini kısalttığını ifade eden uzman, DEHB’nin sadece hareketli olmak veya zaman zaman unutkanlık yaşamak olmadığını hatırlatıyor.

ÜZÜNTÜ İLE DEPRESYONU KARIŞTIRMAYIN

Sosyal medyada en sık karıştırılan kavramların başında depresyon ve bipolar bozukluk geliyor. Dr. Pelin Taş, hayatın doğal bir parçası olan üzüntü veya moral bozukluğunun klinik depresyonla aynı şey olmadığını vurguluyor: Majör depresyon için en az iki hafta süren çökkünlük, ilgi kaybı ve enerji azalması gibi belirtilerin bir arada olması gerekir. “Canım sıkkın” demek depresyon değildir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayanların kendisini hemen “bipolar” olarak etiketlemesinin büyük bir hata olduğunu söyleyen Dr. Taş, “Bipolar bozuklukta günlerce süren aşırı enerji, az uyku ihtiyacı ve kontrolsüz para harcama gibi “mani” dönemleri görülür. Tek başına duygu değişimleri teşhis koymak için yetersizdir” dedi.