Uluslararası veri platformu Numbeo, 2026 yılına ait Yaşam Kalitesi Endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şehirlerin yaşam standartlarını belirlemek için güvenlik, sağlık hizmetlerine erişim, satın alma gücü, trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği gibi pek çok kriterin dikkate alındığı araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Açıklanan verilere göre Bursa, topladığı yüksek puanla Türkiye’de yaşam kalitesi en yüksek şehir olarak zirveye yerleşti. Küresel listede de 16’ncı sıraya yükselen Bursa, bu başarısıyla hem Türkiye’deki büyük şehirleri hem de pek çok dünya kentini geride bırakmayı başardı.

Türkiye genelinde Bursa’yı Antalya ve İzmir takip ederken, başkent Ankara ile İstanbul’un daha alt sıralarda kalması dikkatlerden kaçmadı.

Uzmanlara göre listede özellikle konut fiyatlarının gelirle olan dengesi, yaşam maliyetleri ve trafik yoğunluğu belirleyici rol oynadı. Yüksek kira bedelleri ve yoğun trafik sorunu, metropollerin puan kaybetmesine neden oldu. Sanayi ve doğa dengesini koruyan, ulaşım ve yaşam maliyetleri açısından daha dengeli bir yapı sunan Bursa ise bu faktörler sayesinde öne çıkarak zirveye yerleşti.

İşte yaşam kalitesi en yüksek 20 şehir

1- Lahey – Hollanda

2- Utrecht – Hollanda

3- Eindhoven – Hollanda

4- Groningen – Hollanda

5- Rotterdam – Hollanda

6- Lüksemburg

7- Viyana – Avusturya

8- Amsterdam – Hollanda

9- Gent – Belçika

10- Nürnberg – Almanya

11- Kopenhag – Danimarka

12- Münih – Almanya

13- Valencia – İspanya

14- Göteborg – İsveç

15- Basel – İsviçre

16- Bursa – Türkiye

17- Antalya – Türkiye

18- İzmir – Türkiye

19- Ankara – Türkiye

20- İstanbul – Türkiye