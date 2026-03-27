Geçtiğimiz hafta İskenderunspor ile deplasmanda berabere kalan Sultan Su İnegölspor vites yükseltecek. Yeni hocası Koray Palaz ile ilk sınavını veren temsilcimiz, hakem hataları nedeniyle deplasmanda 2 puan bırakmıştı.

Ligde geride kalan 31 haftada 30 maça çıkan Bordo Beyazlılar, bu maçlarda 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 55 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 34 gol gördü. Topladığı 51 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde yedinci sırada yer alan Sultan Su İnegölspor, 3 haftadır rakiplerini ise yenemiyor.

Teknik Direktör Koray Palaz’ın iç sahada ilk kez takımın başında yer alacağı 24 Erzincanspor maçı, Bordo Beyazlı kulübün hedeflerine ulaşabilmesi için oldukça kritik bir öneme sahip olacak. Rakiplerine göre daha zor bir fikstüre sahip olan Sultan Su İnegölspor, bu hafta alınacak galibiyetle moral bulmaya çalışacak.

24 ERZİNCANSPOR NASIL BİR TAKIM?

Ligde geride kalan 31 hafta sonunda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan 24Erzincanspor, topladığı 45 puanla onuncu sırada yer alıyor. 31 maçta rakip fileleri 48 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 39 gol gördü. Son 3 maçını kazanarak büyük moral bulan 24 Erzincanspor, 5 maçtır ise rakiplerine yenilmiyor. 24 Erzincanspor’da bu yıl 31 maçta 18 gol atma başarısı gösteren 33 yaşındaki forvet oyuncusu Ahmet Dereli takımının en etkili ismi olarak göze çarpıyor. Hafta içi Kepezspor ile oynanan lig maçında sahaya 31,52 yaş ortalaması ile çıkan ekip, oldukça tecrübeli isimlerden oluşuyor.

MAÇ NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Beyaz grup 32. Haftasında Sultan Su İnegölspor-24 Erzincanspor arasında oynanacak olan lig maçı 28 Mart Cumartesi günü (yarın) saat 16.00’da İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak.