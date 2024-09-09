Yeni eğitim öğretim yılı Beşiktaş’ta bulunan 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu’nda düzenlenen törenle başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Bizler yerel yöneticiler olarak, görev alanımız dahilinde olsun olmasın, ilçemizdeki kamu kurumlarına, okullara ve diğer kamu kuruluşlarına destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasının itibarıyla okullarda ilk ders zili çaldı ve öğrenciler yeni döneme başladı. Beşiktaş’ta bulunan 100. Yıl Mustafa Kemal İlkokulu’nda açılış töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Işık öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"İlçemizdeki kamu kurumlarına ve okullara destek olmaya çalışıyoruz"

Beşiktaş’ta bulunan okullardaki eksiklerin giderilmesi konusunda tam bir koordinasyon halinde çalıştıklarını ifade eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Yeni bir eğitim öğretim yılına adım atarken, maalesef üzücü haberlerle güne başladık. Tunceli Ovacık’ta 4 askerimizin şehit olması ve Diyarbakır’da Narin kızımızın başına gelenler hepimizi derinden etkiledi. Ülkemizin başı sağ olsun. Yerel yöneticiler olarak, görev alanımız içinde olsun olmasın, yetkimiz dahilinde olsun olmasın, ilçemizdeki kamu kurumlarına, okullara ve diğer kuruluşlara destek olmaya çalışıyoruz. Eğitim öğretim yılı başlamadan önce, okullarımızın eksikliklerini gidermek amacıyla ilçe milli eğitim müdürümüz ve kaymakamımızın bize ilettiği konularda gerekli çalışmaları yaptık. Böylece eğitim yılına ilçemizi hazırladık. Öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda eğitim almasını sağlamak bizim için çok önemli. Beşiktaş Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Öğrencilerimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı ve Kurtuluş Savaşı’nın merkezi olan bu kadim topraklarda eğitim görüyorlar. Beşiktaş’ta yaşamanın, yönetici olmanın ve eğitim almanın özel bir sorumluluk gerektirdiğinin farkındayız. Her gün bu sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını, ilçe milli eğitim müdürümüzle ve velilerimizle düzenli olarak görüşüp çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve kent yoksulluğu gibi sorunlarla da yerel yöneticiler olarak başa çıkma çabamızı sürdürüyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Başarılarla dolu bir yıl geçirmeyi temenni ediyorum. Olumsuz haberlerle değil, başarılı ve vizyoner projelerle dolu günleri, öğrencilerimizi bir adım daha ileriye nasıl götürürüz ve geleceğe daha nasıl iyi hazırlayabilirizi konuştuğumuz günleri konuşmayı ümit ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

Törende konuşan Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, “Değerli öğretmenlerimiz; insan hayatında fırsat eşitliğini sağlayan en kıymetli değer eğitimdir. Bizler devlet olarak öğrencilerimizin eğitimini, geleceğini her şeyden önemli tutuyoruz. Bugün Beşiktaş’ımızda deprem söz konusu olduğunda göğsümüzü gere gere şunu söyleyebiliyoruz ki; bir afet anında öğrencilerimiz okuldaysa güvendeler. Bu, bir ilçe kaymakamı olarak benim için çok gurur verici bir durum. Bizler her türlü fedakârlıkla öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alabilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda ilçemizin belediye başkanı Sayın Rıza Akpolat’a teşekkürlerimi sunuyorum. Başkan Akpolat, okullarımızı kendi kurumlarından ayırmadı.” dedi.

Törende konuşmasını gerçekleştiren Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Işık ise, “Yeni bir eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bütün başlangıçlar yeni umutlar, hayaller yeni hedeflerle gelir. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Biz Cumhuriyetimizin 2. yüzyılı olan Türkiye yüzyılı ve eğitim yüzyılı hedeflerine ulaşmak adına yeni eğitim öğretim yılında da hep birlikte azimle kararlılıkla çalışacağız” diye konuştu.

Törenin sonunda öğrenciler yeni eğitim öğretim yılının kutlanması dolayısıyla balonları gökyüzüne bıraktı. Kaymakam Bingöl, Belediye Başkanı Akpolat ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Işık çocuklara eşlik etti. İlk ders zili çaldıktan sonra protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi.