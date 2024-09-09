6 Eylül Cuma günü,Kalben’in hem yeni tekli çalışması “Akşamlarda” yayınlandı hem de MabelMatiz’in sahnesine konuk oldu.Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserde ikili “Aşk Çeşmesi” ni düet yaparak sevenlerine muhteşem keyifli anlar yaşattılar. Konserde, izleyiciler şarkılarına eşlik ettiler.BURSA (İGFA) - Kalben, hayatı boyunca birçok ağrılı ve zorlu kaza, hastalık, yas atlatan babasının, tüm bunları atlattıktan sonra aniden hayata gözlerini yummasından yana aralarında kalan eksik, söylenmemiş sözleri“Akşamlarda” ile söylemeye devam ediyor.

Söz ve müziği Kalben’e, düzenlemesi Genco Arı’ya ait “Akşamlarda” 6 Eylül Cuma günü yayınlandı. 2014’te yazdığı şarkının 2024’te külliyatında yer bulmasını zamanda yolculuk olarak nitelendiren şarkıcı/söz yazarı, “Akşamlarda”yı ona zor ve mücadele gerektiren zamanlarda kendini hatırlatan güzel insanlara hediye ediyor. Kalplerin berrak, insanların huzurlu olduğu günlerin umuduna yazılmış olan şarkının görsel dünyasını Hakan Fikri Bintepe şekillendiriyor. Klipte geleneksel ve modern dans öğelerini,bedenlerinde birleştiren Funda Çakırve Barış Mola var.

Yapımcılığını Kalben’in şirketi Hoş Bir Seda’nın, dağıtımını DMC’nin üstlendiği “Akşamlarda” 6 Eylül Cumagünü tüm dijital platformlarda yayınlandı…

“Akşamlarda, tüm zorluklara rağmen sevgi dolu bir yol yürümemde payı olan, koşulsuz, yargısız seven, sarılan tüm güzel insanlar için… “