Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden idman, sahada oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için yarın saat 13.00’te özel bir uçakla Avusturya’nın Graz şehrine gidecek. Kartal daha sonra karayoluyla Slovenya’nın Maribor kentine giderek çalışmalarına devam edecek.