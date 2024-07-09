Balıkesir’in Erdek ilçesinde yapılan programda Kyzikos Antik Kenti ile ilgili önemli gelişmeler ve geleceğe yönelik planlar paylaşıldı.

Kyzikos Antik Kenti 2024 yılı kazı çalışmalarına Kyzikos Kazı Evi’nde düzenlenen programla start verildi. Programda Kyzikos Antik Kenti’nin turizme kazandırılması, kültürel ve ekonomik potansiyelinin artırılması amacıyla yürütülecek proje ve çalışmalar basınla paylaşıldı. Programa Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Kyzikos Kazı Başkanı Ahmet Tercanlıoğlu, Bandırma Müze Müdürü Vekili Tülin Tan ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kyzikos Kazı Başkanı Ahmet Tercanlıoğlu, “Gerek kazı alanında, gerekse bölgenin kültürel potansiyelini arttırmak için yapacağımız çalışmaları ilerletmek hedefindeyiz. Bu organizasyon ile Kyzikos’u daha tanınır hale getirmek ve bölgedeki tanınırlığını arttırmak amacı ile buluşmuş bulunmaktayız” dedi.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ise konuşmasında, “Kyzikos’un turizme açılması ilçemizin ekonomik ve sosyal gelişmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmek Erdek’in tanınırlığını artıracak ve kültürel zenginliğimizin dünya çapında bilinmesini sağlayacaktır. Erdek Belediyesi olarak bizim de üzerimize çok iş düşüyor. Ulaşım altyapısını iyileştirmemiz gerekiyor. Ziyaretçilerin rahat bir şekilde antik kenti gezmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmalıyız. Kentin tarihini ve önemini anlatan bilgilendirme tabelaları ve broşürler hazırlamalı, dijital platformlarda tanıtım yaparak daha geniş kitlelere ulaşmalıyız. Ziyaretçilere rehberlik hizmetlerini sunarak Kyzikos’un tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatmalıyız. Kyzikos’u düzenlenecek sanatsal etkinliklerle de ilgi çekici hale getirmeliyiz. Sonuç olarak Kyzikos geçmişimizin değerli bir mirasıdır. Bu mirası korumak ve geleceğe taşımak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Çalışmaların devam etmesi bölgemizin kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bunu hep birlikte sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Son olarak Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy da konuşmasını yaparak Kyzikos için planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kaymakam Atasoy, “Erdek’te göreve başladığım günden itibaren en önemli eksikliğin koordinasyon eksikliği olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla bu koordinasyonsuzluk ve iş birliği eksikliği de hizmetlerin doğru bir şekilde gitmemesini sağlamış. Kaymakamlığımız koordinesinde ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı destekleriyle çok güzel bir projeye imza attık. Erdek’in Turizm Master Planı’nın olmadığını gördük. Bu durum dolayısıyla turizm yatırımlarının doğru bir şekilde olmamasını sağlamış. Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Turizm Master Planı’nın startını verdik. Erdek’te turizme ivme kazandırmak istiyoruz. Geleceğe Miras Projesi kapsamında Kyzikos Antik Kenti’nde kazı, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız var. Hadrian Tapınağı, kuzey kısmında yapılacak acil kazı çalışmalarıyla açığa çıkarılmaya çalışılacak. Hadrian Tapınağını görüyorsunuz ama üstünde ne olduğunu göremiyorsunuz. Tapınağın altyapısını oluşturan tonozlu bir yapı var. İç kısmında toprak var, taşlar var. Bunların hepsini inşallah hedeflerimizde. O tonozlu yapının ortaya çıkmasını sağlayıp kıymetli ziyaretçilerin beğenisine sunacağız. Kyzikos Nekropol kazı çalışmalarımız da var. Bu çalışmaları belli bir aşamaya getireceğiz. Üzeri cam ile kapatılacak ve Allah nasip ederse açık hava müzesi olarak da hizmete sunulacak. Bizim en önemli ikinci hedefimiz de budur. Dolayısıyla Hadrian Tapınağı’ndan çıkmış bir ziyaretçi, nekropol alanına kadar bir antik geziye çıkmış olacak ve o alanda açık hava müzesi olarak hizmete sunulacak. Tiyatro var bir de amfitiyatro var, ikisini karıştırmayalım. Amfitiyatro zaten çok devasa, müthiş. Türkiye’de yanılmıyorsam ilk üç tiyatrodan bir tanesi. Tiyatro ise 15 bin kişi kapasiteli. İlk etapta tiyatronun üstündeki otlar temizlenecek. Kazı çalışmalarına başlayacağız. Bunu da Erdek Kaymakamlığı’nın koordinasyonu ile yaparken belediye ve sivil toplum kuruluşlarımızın çok büyük desteğini göreceğiz. İkinci etapta da kazıyla aşamalı olarak tiyatroyu açığa çıkarıp restore çalışmalarına başlayacağız. Limanlar ve sualtı ile ilgili de çalışmalarımız var. Bunu belki de ilk defa duyuyorsunuz. Kyzikos Antik Kenti’nin biri iç liman olmak üzere, toplam üç tane limanı var. Antik yazarların belirttiğine göre 200’den fazla gemiyi barındırabilen bir limanlar bölgesi ortaya çıkacak. Bazı dalışlar gerçekleştireceğiz. İkişer aylık dönemlerde denizin uygunluğuna göre bu limanları da açığa çıkartma hedefindeyiz” diye konuştu.

Program kazı alanının gezilmesi ile beraber noktalandı.