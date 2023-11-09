İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar sürüyor. İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler de, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki bölgelerine göç etmeye devam ediyor.

BEYAZ SARAY'DAN 4 SAATLİK ARA AÇIKLAMASI

Bölgeyle ilgili ise yeni bir gelişme yaşandı. ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli sivillerin Gazze Şeridi’nin güneyine geçmeleri ve insani yardım sağlanması için her gün 4 saat boyunca Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki saldırılara ara vereceğini duyurdu.

İsrail’in bu duraklamaların zamanının başlamadan 3 saat önceden duyuracağını aktaran Kirby, "İsrailliler bize bu duraklama süresince bu bölgelerde askeri operasyon yapılmayacağını ve bu sürecin bugün başlayacağını söylediler” dedi.