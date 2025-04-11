Washington yönetimi, Çin'e uygulanan vergi tarifesinin şimdilik yüzde 145 olarak kalacağını doğrulayarak Pekin yönetimine beyaz bayrak salladı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile anlaşmak istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın fitilini ateşlediği ticaret savaşları karşılıklı misillemeler ile tam gaz devam ediyor. Son olarak Çin, ABD'nin uyguladığı yüzde 145'lik vergiye yüzde 125 tarife ile cevap vermişti. Trump'ın Pekin yönetimine nasıl bir karşılık vereceği merak edilirken Beyaz Saray, Çin'e beyaz bayrak salladı.

Çin'e uygulanan vergi tarifesinin şimdilik yüzde 145 olarak kalacağını açıklayan Beyaz Saray, Trump'ın Çin ile anlaşmak istediğini duyurdu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Çin'e uygulanan vergi tarifeleri hakkında açıklama yaptı. Leavitt Çin'e uygulanan tarifelerin şimdilik yüzde 145 olarak kalacağını doğruladı.

Trump'ın, "Çin’le anlaşma konusunda hâlâ açık ve iyimser olduğunu" söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü "ABD’ye darbe vurulursa, Trump daha sert karşılık vereceğini" de sözlerine ekledi.