Meta, Aralık 2025’ten bu yana 16 yaşından küçük kullanıcılara ait olduğu değerlendirilen yüz binlerce Facebook ve Instagram hesabının devre dışı bırakıldığını duyurdu.

Meta’nın paylaştığı verilere göre Aralık 2025 ile Haziran 2026 arasında 462 bin Instagram, 294 bin Facebook hesabı kapatıldı. Böylece iki platformda erişime kapatılan hesapların toplam sayısı 756 bine ulaştı.

Avustralya’da 10 Aralık 2025’te yürürlüğe giren düzenleme, belirli sosyal medya platformlarına 16 yaşından küçük kullanıcıların hesap açmasını ya da mevcut hesaplarını kullanmayı sürdürmesini önlemek için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getiriyor. Yaptırımlar çocuklara veya ailelerine değil, doğrudan sosyal medya şirketlerine uygulanıyor.

Meta, kullanıcıların yaşını belirlerken yalnızca hesaplarda yer alan doğum tarihi bilgisini esas almıyor. Şirket, kullanıcı davranışları ve hesap hareketlerinden elde edilen çeşitli verileri değerlendiren yapay zeka sistemleri aracılığıyla, kişinin beyan ettiği yaştan daha küçük olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Şirket ayrıca kapatılan hesapların ardından aynı kişilerin yeni hesaplar açmasını zorlaştıracak yöntemler üzerinde çalışıyor. Daha önce kimlik belgesi kontrolü, video selfie ve farklı yaş doğrulama uygulamaları da kullanıma alınmıştı.

Meta ise düzenlemenin mevcut haliyle yeterli olmadığı görüşünde. Şirket, yaş doğrulama sorumluluğunun yalnızca sosyal medya platformlarına bırakılmasının kalıcı bir çözüm sağlamayacağını savunuyor.

YASAĞA RAĞMEN ERİŞİM SÜRÜYOR

Yüz binlerce hesabın kapatılmasına rağmen ilk veriler, uygulamanın çocukların sosyal medyaya erişimini tamamen engelleyemediğine işaret ediyor. Daha önce yapılan araştırmalarda 12-15 yaş grubundaki çocukların yaklaşık yüzde 85’inin yasaktan sonra da sosyal medya platformlarını kullanmayı sürdürdüğü belirlenmişti.

Yanlış yaş bilgisi girilmesi, yeni hesapların oluşturulması ve yaş doğrulama sistemlerinin farklı yöntemlerle aşılması, düzenlemenin karşı karşıya olduğu başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Bu nedenle Avustralya yönetimi, şirketlerden yalnızca mevcut hesapları kapatmalarını değil, aynı kullanıcıların yeniden hesap oluşturmasının da önüne geçmelerini istiyor.

ŞİRKETLERE VERİLECEK CEZA ARTABİLİR

Avustralya hükümeti, sosyal medya şirketlerinin kurallara uymasını sağlamak amacıyla yaptırımları ağırlaştırmaya hazırlanıyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeyle teknoloji şirketlerine uygulanabilecek azami cezanın 49,5 milyon Avustralya dolarından 99 milyon Avustralya dolarına yükseltilmesi öngörülüyor.

Ayrıca çevrim içi güvenlikten sorumlu eSafety Commissioner’ın yetkilerinin genişletilmesi planlanıyor. Kurumun şirketlerden daha fazla belge ve veri talep edebilmesiyle, platformların yaş kontrolü konusunda yeterli önlem alıp almadığının daha kapsamlı şekilde denetlenmesi amaçlanıyor.

Avustralya’daki düzenleme Facebook ve Instagram ile sınırlı değil. TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Threads ve Twitch gibi büyük platformlar da yaş sınırlamasının kapsamına giriyor.

Avustralya’daki sistemin etkili sonuç vermesi halinde, benzer yaş kısıtlamalarını gündemine alan başka ülkeler için de örnek oluşturabileceği belirtiliyor. Ancak uygulamanın başarısı, internette kullanıcıların gerçek yaşının ne ölçüde güvenilir biçimde tespit edilebileceği sorusuna verilecek yanıta bağlı olacak.