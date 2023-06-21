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Beyazıt Öztürk'ün daha önce de çalıştığı Acun Ilıcalı ile anlaşarak TV8 ekranlarında hem Beyaz Show'u hem de yıllar önce yayımlanan Passaparola'yı yeniden sunacağı belirtildi.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında Beyaz Show'un yaz aylarında yeniden yayınlanacağını ve ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana döneceğini duyurmuştu.

Daha önce O Ses Türkiye jüri kadrosunda yer alan Öztürk, TV8 ile anlaştı.

Ünlü sunucunun Beyaz Show'un yanı sıra efsane yarışma Passaparola'nın da yeniden ekranlara taşınacağı kaydedildi.

Passaparola, 2002-2004 yılları arasında Metin Uca, 2004-2005 arası Mesut Yar ve Mehmet Ali Erbil ve son olarak 2010-2011 arasında ise yine Metin Uca tarafından sunulmuştu.