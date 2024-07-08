Beykoz Riva’da iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olarak bir genci öldüresiye dövdü. O anlar ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Beykoz Riva’da yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldüresiye dövülen genç fazla dayanamayarak bayıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir genç dövülüyor ve gencin bayılarak yere düştüğü görülüyor.