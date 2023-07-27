Beykoz Riva’da yeni bir girişimciliğe atılan 58 yaşındaki Ebubekir Tosun, toplamda 162 dönüm lavanta bahçesi ekti. Ekilen lavantaların hem yağı kullanılacak hem de yerli ve yabancı turistlerin uğrak bir noktası olması planlanıyor.

İstanbul’un en güzel doğa manzaralarına sahip ilçelerinden olan Beykoz’da 162 dönümlük alana ekilen lavanta bahçesi turistlerin yeni gözdesi olmaya aday. Ekilen bahçede lavantalar birkaç yıl içerisinde büyüyerek Beykoz’un doğal güzelliğine güzellik katacak. Bahçeyi eken çiftçi Ebubekir Tosun bu bahçe aracılığıyla hem lavanta yağı ticareti yapmayı hem de Beykoz’daki lavanta bahçesine yerli yabancı turistleri çekmeyi hedefliyor.

Yönlendirme üzerine lavanta bahçesi ekmeye karar verdiğini belirten Ebubekir Tosun, ”Lavanta yağı çıkarmak için bu işe girdim. Toplamda 162 dönüm araziye lavanta ektim. Kolay olduğu için her arazide olabiliyor. Toprak seçimi yok, su ihtiyacı yok. Bakımı çok kolay. Herkese tavsiye ederim diğer ürünlere göre bakımı çok kolay ve rahat” dedi.

3 yıl içinde yağı çıkartmak için bir tesis kuracaklarını da söyleyen Ebubekir Tosun, ”Tesisimizi kurup yağını çıkartmakla beraber burada misafirlerimizi de ağırlayacağız. Artık Burdur’a Isparta’ya Tekirdağ’a gitmeyip Beykoz Riva’ya gelecekler fotoğraf çekinmeye ve görmeye” şeklinde konuştu.