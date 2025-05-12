Olay 10 gün önce Bursa'nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde bir evde meydana geldi. Şuheda T.(76), ocaktaki gazı açık unutup uykuya daldı. Sabah saatlerinde eve gelen yakınları kadını hareketsiz buldular. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri solunumu durmak üzere olan kadına müdahale ederek Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine götürdüler. Kadın ilk müdahalenin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir özel hastanenin yoğun bakımına sevk edildi. Yapılan 9 gün süren tedavi sürecinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.