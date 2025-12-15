Edinilen bilgilere göre; Elmalı Mahallesi Keser Caddesi ile Yavuz Caddesi üzerindeki Elmalı Köyü, Gülbahçe, Örnekköy Sapağı ve Cevizlidere Durağı olmak üzere toplam 4 otobüs durağının camları kırıldı. İhbar üzerine hareketi geçen Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kamera ve saha çalışmaları sonucunda, A.D. ve B.D. isimli şahısların Airsoft tabanca olarak tabir edilen silah ile duraklara ateş ederek zarar verdikleri belirlendi. Şüpheliler, dün Elmalı Mahallesi Keser Caddesi üzerinde olayda kullandıkları 1 adet Airsoft tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA