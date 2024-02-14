Beykoz’da kibrit üretim atölyesinde yangın çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi’nde bulunan bir kibrit üretim atölyesinde saat 16.45 sıralarında çıktı. Alevler bir anda şiddetlenerek tüm atölyeyi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kibrit üretim atölyesinde yangını söndürme çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.