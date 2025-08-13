Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Park halinde bulunan ve dorsesinde mangal kömürü yüklü olduğu öğrenilen tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi ekipleri, alevlere hızlı müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında şans eseri yaralanan olmadı. Tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.