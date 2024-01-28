Beylikdüzü’nde bir araçtan 400 bin TL değerinde tekstil ürünü çalan zanlı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Olay, 5 Ocak saat gece 02:00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde meydana geldi. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir şahıs 400 bin TL değerindeki tekstil ürünlerini başka bir araçtan alıp kendi aracına yükleyip olay yerinden uzaklaştı. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Gürpınar Polis Merkezi Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalarda aracın plakası tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucu kimliği belirlenen H.İ, Avcılar Yeşilkent Mahallesinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.İ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.