Beylikdüzü’nde kavga esnasından silahla ateş açan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Evinde silah ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 23 Mayıs saat 16.40 sıralarında polis ekipleri bir şüphelinin kavga esnasında silahla ateş açtığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, olay yerinde 3 adet boş kovan bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, görüntülerden şüphelinin silahlı kavgayı gerçekleştirdiği ardından olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Şüphelinin kullandığı araç plakasından kimliğini belirleyen ekipler, F.M.Ç.’yi Büyükçekmece Atatürk Mahallesi’ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde ve arabasında yapılan aramalarda ise, 3 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 16 kök keneviri, 2 kilogram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yetiştiriciliğinde kullanılan düzenek ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.